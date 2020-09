Riduzione tamponi, Spadafora scrive a Speranza dopo il no incassato dal Cts

Il Comitato Tecnico Scientifico ha detto no alla richiesta da parte della Figc di allungare l'intervallo in cui i giocatori vengono sottoposti al tampone da quattro a otto giorni. Una decisione che, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, non ha fatto particolarmente piacere al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha quindi deciso di scrivere a Roberto Speranza, Ministro della Salute, per chiedere di rivedere la decisione. Da parte del Cts però la decisione sembra chiara nonostante la necessità di eseguire i tamponi ogni quattro giorni fosse un'esigenza legata al numero altissimo di partite che sono disputate in un mese e mezzo tra metà e giugno e agosto.

