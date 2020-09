Federcalcio, richiesta la riduzione dei tamponi: il Cts rifiuta di nuovo

L’idea era quella di passare da quattro a otto giorni fra un tampone e l’altro. La proposta della Federcalcio è stata prontamente bocciata dal Comitato tecnico-scientifico. Per gli scienziati, la situazione coronavirus in Italia non consente cambiamenti nel mondo del calcio, tantomeno un passaggio da tamponi a test sierologici. Questo rifiuto del Cts ha anche un’importanza valenza economica visto il costo dei tamponi per le varie società professionistiche.

