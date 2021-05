Roma, addio Tor di Valle: il Comune revoca l'interesse pubblico

Il progetto stadio di Tor di Valle è finito. Nel tardo pomeriggio di ieri, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la giunta capitolina ha approvato la revoca dell'interesse pubblico, concesso nel 2014 e confermato nel 2017, per l'opera. L'atto ora dovrà essere ratificato dall'Assemblea capitolina, ma i tempi non sono lunghi, circa tre settimane. A quel punto Tor di Valle sarà davvero solo un ricordo per i giallorossi. Tra le motivazioni della revoca "il mutamento dello scenario della situazione di fatti e di diritto venutasi a verificare dopo l'addio della Roma al progetto, non prevedibile al momento dell'adozione della dichiarazione di pubblico interesse". In altre parole: la Roma non vuole portare avanti il progetto, il Comune si adegua.

SODDISFAZIONE GIALLOROSSA - C'è soddisfazione, in casa Roma, per la decisione della giunta Raggi. "Accogliamo positivamente questa decisione della Giunta capitolina che chiude il provvedimento di revoca degli atti sul progetto di Tor di Valle", le parole dell'amministratore delegato romanista, Guido Fienga. Poi il progetto per il futuro: "Restiamo in attesa della decisione finale dell'aula GiulioCesare affinché possa iniziare un nuovo percorso di confronto con l'Amministrazione di Roma Capitale, la Regione e tutte le istituzioni interessate per realizzare uno stadio verde, sostenibile e pienamente in linea con le esigenze della città, del club e dei nostri tifosi".

