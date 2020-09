Roma-Juventus, domenica operatori sanitari ospiti all'Olimpico

Per mesi i seggiolini dell'Olimpico sono rimasti vuoti, senza nessuno che li coprisse con il giornale per sedersi o che ci si mettesse in piedi per gioire ad un gol. Da questa domenica lo stadio capitolino tornerà a ripopolarsi in occasione della gara di campionato tra Roma e Juventus. Con l'ok del governo, ci potranno essere circa 1.000 spettatori ad assistere al match. In attesa di conoscere il numero esatto dei posti da mettere a disposizione, la società giallorossa ha deciso di destinare 250 biglietti a medici e infermieri, come si evince dalla rassegna stampa di Radiosei. Bel gesto da parte della Roma che vuole ringraziare il personale sanitario che si è tanto sacrificato in questi mesi difficili.