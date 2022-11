Roma, l'Olimpico si veste per il derby: le coreografie organizzate da tifosi e società

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'Olimpico domenica sarà prevalentemente giallorosso. Non perché i tifosi della Lazio non abbiano acquistato biglietti, anzi. Giocando la Roma in casa, i suoi sostenitori hanno a disposizione più posti. Per la stracittadina, che inizierà alle 18:00, società e tifosi hanno preparato una sorpresa per la squadra di Mourinho: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Curva Sud ha organizzato una coreografia indipendente, mentre il club ha pensato a colorare Tribuna Tevere, Distinti e Monte Mario Sud con bandierine o cartoncini colorati.