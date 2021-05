Roma - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Lazzari unico sorriso per i biancocelesti

La Lazio ha perso malamente l'ultimo derby stagionale perché non ha saputo gestire il secondo tempo. I biancocelesti (Inzaghi compreso) non sono riusciti a leggere la partita e cercare quindi di cambiare le cose in corsa. I giocatori subentrati hanno dato poca verve, chi già era in campo non è sembrato abbastanza determinato. I maggiori quotidiani sportivi hanno votato le prestazioni di tutti, come riporta la rassegna stampa di Radiosei.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 5; Marusic 5.5 (73' Fares 5.5), Acerbi 4, Radu 5.5 (73' Caicedo 5.5); Lazzari 6, Milinkovic 5.5 (84' Akpa Akpro s.v), Leiva 5.5, Luis Alberto 6, Lulic 5 (59' Luiz Felipe 6); Immobile 6, Muriqi 5 (59' Pereira 5). Inzaghi 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 5, Marusic 5 (dal 73' Fares 5.5), Acerbi 4.5, Radu 5 (dal 73' Caicedo 5.5), Lazzari 6, Milinkovic 5.5 (dall'84' Akpa Akpro s.v.), Leiva 5.5, Luis Alberto 5.5, Lulic 5 (dal 59' Luiz Felipe 5), Muriqi 5 (dal 59' Andreas Pereira 4.5), Immobile 5.5. S. Inzaghi 5.

TUTTOSPORT - Reina 5,5; Marusic 5 (73' Fares 6), Acerbi 4,5, Radu 5 (73' Caicedo 5,5); Lazzari 6, Milinkovic 5 (84' Akpa Akpro s.v), Leiva 5, Luis Alberto 6, Lulic 5 (59' Luiz Felipe 5,5); Immobile 5,5, Muriqi 5 (59' Pereira 5). Inzaghi 5.

Roma - Lazio, un gol in tre gare per i biancocelesti: non accadeva da cinque anni

PAGELLE Roma - Lazio: Acerbi sbanda, Luis Alberto sbaglia

TORNA ALLA HOMEPAGE