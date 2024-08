Roma, voci da Trigoria: De Rossi e Cristante sarebbero arrivati alle mani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Da Trigoria arrivano spifferi di un clima tutt'altro che positivo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Repubblica, l'ultimo allenamento della Roma si sarebbe concluso con una lite furiosa tra Cristante e De Rossi, tanto che i due sarebbero arrivati alle mani, con la squadra costretta a dividerli per evitare che la situazione degenerasse. Come se non bastasse, sarebbero uscite subito dopo anche voci a conferma di un'atmosfera già bollente nel post match contro il Cagliari: in quel caso Gianluca Mancini avrebbe fatto un commento ad alta voce sulla decisione del tecnico di far giocare Zalewski al posto di Dybala titolare. Da lì una discussione in settimana, spentasi nei corridoi de centro sportivo. Che le voci possano essere vere o meno si saprà solo nel match contro la Juve, quando dalla formazione titolare (e forse anche dai convocati) di De Rossi, potranno essere trovate delle risposte.