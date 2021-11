Roma, Zalewski torna sul video incriminato: "Ho imparato da quell'errore"

Nicola Zalewski è tornato a parlare del video che lo ha messo al centro di una bufera mediatica. Il giovane giocatore della Roma a inizio ottobre aveva postato una Story su Instagram nel quale un suo amico aveva detto: "A Mourinho, stasera pippamo". Durante una lunga intervista, riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, il ragazzo ha voluto chiarire nuovamente la sua posizione: "Intanto devo ringraziare la società che quell’episodio lo ha risolto in un attimo. Penso di essere maturato molto dopo quel fatto: l’importante è stare attenti alla gente che ti circonda e non solo a te stesso. Il mio problema, in quella situazione, è stato questo".