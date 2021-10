Roma, è bufera su Zalewski: "A Mourinho, stasera pippamo"

Bufera social per il giovane Nicola Zalewski, l'esterno della Roma mandato in campo da Mourinho anche nell'ultimo derby contro la Lazio. Ad essere "incriminati" alcuni video condivisi su Instagram in cui appare in compagnia di amici. Questi ultimi, riporta repubblica.it, cercano quasi di "avvisare" l'allenatore di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco (testuale: "A Mourinho, stasera pippamo"). Il filmato è immediatamente diventato virale sul web, arrivando fino alla scrivania dei dirigenti di Trigoria. Immediato il confronto e il chiarimento con il ragazzo, che ha spiegato di non esser riuscito a cogliere quello che il suo amico stesse dicendo in quel momento, sottolineando, ovviamente, di non aver fatto alcun uso di stupefacenti. Da Zalewski sono arrivate le scuse e la promessa di fare più attenzione con l'uso dei social network. La Roma ha compreso la leggerezza di un giovane che non sta passando un momento faciler: ha infatti perso il papà Krysztof dopo una lunga malattia.

