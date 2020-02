Sacchi: “La Lazio ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori”

Il cielo è biancoazzurro ma piovono complimenti. Anche autorevolissimi, come quelli di Arrigo Sacchi. Lo storico ex allenatore del Milan ne ha per tutta la Lazio, ecco le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: “La Lazio travolge la Spal con estrema facilità. I biancocelesti, che non avevano brillato con la Roma, sembrano aver già ritrovato lo smalto dei tempi migliori e stanno disputando un grandissimo campionato. Complimenti al club, a Simone Inzaghi e ai suoi ragazzi. Domani recupereranno con l’ostico Verona, vincendo andrebbero a soli 2 punti dalla Juventus. Qualcosa di inimmaginabile all’inizio del campionato. Da segnalare lo stato di grazia di Ciro Immobile”.

