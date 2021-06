Salernitana, l'avv. Gentile rassicura: "Per il 25 giugno sarà tutto a posto. Gravina? Avrebbe potuto..."

"Per il 25 giugno sarà tutto a posto". Ad affermarlo Gian Michele Gentile, il legale di Claudio Lotito, interpellato sulla questione societaria della Salernitana. L'avvocato ha replicato alle dichiarazioni di Gravina che, nei giorni scorsi, aveva sottolineato la necessità di cedere la società "nel rispetto delle norme, senza strane interpretazioni". Gentile ha ribadito: "Il presidente avrebbe potuto risparmiarmi queste affermazioni, nessuno vuole dare strane interpretazioni delle Noif. Sarebbe meglio non lanciare questi sospetti, proprio per rasserenare l'ambiente".

TIFOSI IN FERMENTO - A Salerno, infatti, i tifosi fremono. Dopo la conquista della promozione in Serie A, la priorità è che ora tutto si risolva nel minor tempo possibile. Già presidente della Lazio, Lotito non può essere anche quello granata con entrambi i club nel massimo campionato italiano. Da qui la necessità di cedere la società. Il legale, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha proseguito: "Ma davvero c'è qualcuno che crede che Lotito non ceda la società dopo averla creata e risollevata? Cosa dovrebbe fare, portarsela a casa e metterla sul comodino? La Salernitana scomparirebbe, non potrebbe neanche giocare in B. Come si fa a pensare una cosa del genere?".