Salernitana, trovata la soluzione per la cessione del club

Il tempo sta per scadere, ma Lotito pare abbia trovato la soluzione per la cessione della Salernitana. Stando a fonti vicine la società, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si starebbe arrivando alla decisione di vendere il club a un trust di scopo finalizzato alla vendita, entro la settimana dovrebbe arrivare la proposta alla Federazione. Mancano ancora alcuni dettagli da definire, come per esempio chi sarà il trustee (cioè chi ricoprirà il ruolo centrale all'interno dell'operazione) che dovrà essere di gradimento a Gravina. Il presidente della FIGC pretende chiarezza e pare che questa sia la strada giusta da percorrere.