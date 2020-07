Serie A, ancora nessun accordo tra Aic e Tv per l'anticipo degli orari

Gli orari delle gare di campionato da quando è inizia l’era post-covid sono da sempre oggetto di dibattito. A partire da quelle pomeridiane giocate alle 17:15 fino alle serali delle 21:45. Per questo si è fatta strada sempre più l’idea di spostare alcuni slot e proprio ieri l’Aic e le Tv hanno avuto un confronto sulla questione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l’idea è quella di anticipare di circa mezz’ora le gare (17:00 /15, 19:00/15 e 21:15) così che i match serali non vadano a sfiorare la mezzanotte. Sembrava che un cambio potesse esserci già per le partite di oggi ma l’accordo non è stato trovato. Le tv infatti non vogliono che si riduca lo spazio di due ore e quindici tra una partita e l’altra, e l’Aic non vuole che vengano anticipate ancor di più i match del pomeriggio visto le temperature estive. Oggi è previsto un nuovo confronto.

