Serie A, Capello: "Difficile fare previsioni, lotta tra Lazio e Juve unica certezza"

L'Italia si avvia verso la fase due nella lotta al coronavirus e il calcio si prepara a una ripartenza, se tutto andrà bene. Da più parti ci si auspica una ripresa del campionato italiano, fermo ormai da quasi due mesi. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei tra i fautori della ripresa dell'attività c'è anche Fabio Capello, che ne fa un discorso sia di svago - con cinema, teatri e concerti fermi le partite a porte chiuse potrebbero essere una delle poche forme di intrattenimento ad andare avanti - che economico, con riferimento non solo ai calciatori ma anche alle migliaia di lavoratori cui l'industria calcio dà da vivere. Ci sarebbe da seguire alcune linee guida: test medici accurati, magari l'aumento delle sostituzioni per facilitare atleti che si ritroveranno a giocare ogni tre giorni con uno stop di due mesi e mezzo sulle spalle. E la classifica della Serie A? "Difficile, se non impossibile, fare previsioni", dice Capello. "L'unica certezza è la classifica: Juve e Lazio divise da un punto, Inter all'inseguimento. Tutto il resto è un'incognita. Quale sarà lo stato di forma dei calciatori? Correre sul tapis roulant, o allenarsi in palestra, aiuta a mantenere il peso, ma per giocare è fondamentale il lavoro con il pallone". E Juventus e Inter pagheranno sul piano della preparazione i viaggi a casa dei campioni stranieri? "In teoria sì, ma risolveranno il problema".

