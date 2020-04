Serie A, Cellino: "Lotito fuoco e fiamme, pensa di vincere lo scudetto. Riprende è follia!"

Massimo Cellino, presidente del Brescia ultimo in classifica, come d’abitudine non usa giri di parole e giudica “inattuabili ed irresponsabili” nel corso di un'intervista alla Gazzetta Dello Sport. E detta la sua linea: "Il campionato non può riprendere, per una lunga serie di ragioni. Il mio discorso si basa innanzitutto su due pilastri: il rispetto della salute e la salvezza del sistema calcio". E a chi lo accusa del suo interesse a non ripartire, col Brescia ultimo: "Me l’ha urlato Lotito l’altro giorno: “tu non vuoi giocare per salvarti”. Da che pulpito, lui che fa fuoco e fiamme perché pensa di vincere lo scudetto. A me di retrocedere non frega nulla: finora ce lo siamo meritato e anche io ho le mie colpe. Faccio un discorso generale. Questa stagione non ha più senso. Ci siamo fermati, nessuna squadra tornerà come prima, gli stadi a porte chiuse, in più c’è il rischio per la salute degli atleti. Per me tornare all’attività è una pura follia".

