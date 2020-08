Serie A, dubbi sulla ripartenza: club indecisi tra 12 e 19 settembre

Si è chiuso il sipario sulla Serie A 2019/2020, un finale di stagione travagliato non ha impedito alla Lega di portare a termine il campionato. E adesso? Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la massima serie italiana vive ancora nell'incertezza per quanto riguarda il prossimo anno, con Serie B e Lega Pro che invece hanno già individuato il weekend del 26-27 settembre per la ripartenza. Dal Pino e De Siervo stanno cercando di trovare una sintesi tra i club da portare in Consiglio Federale: la maggior parte delle squadre vorrebbe ricominciare il 19 settembre a costo di inserire un ulteriore turno durante le vacanze di Natale, mentre Juventus, Lazio, Milan e Atalanta preferirebbero riprendere il 12, subito dopo gli impegni con le nazionali. La Figc attende risposte ricordando che su un inizio tardivo della Serie A pende l'ipotesi del cambio di format che, in questo momento, nessuno vorrebbe.

