Serie A, ecco chi ha i centri sportivi a norma per la ripresa. Genoa e Samp in hotel

RASSEGNA STAMPA - Il calcio prova a ripartire. In attesa del nuovo decreto del governo, tra fine aprile e inizio maggio i club di Serie A dovrebbero tornare ad allenarsi per provare a terminare la stagione. Le nuove direttive della Figc, però, richiedono alle squadre di soggiornare all'interno di una propria struttura ricettiva che abbia a disposizione camere che possano ospitare massimo due persone. Un modo per isolare atleti, staff tecnico e sanitario dal resto. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Secolo XIX, al momento sono 8 i club che potrebbero rispondere a questa richiesta: Lazio, Roma, Juventus, Inter, Milan, Napoli, Atalanta e Parma. Le altre si stanno attrezzando come Genoa e Sampdoria. Le due genovesi starebbero pensando di affittare un hotel nei pressi dei rispettivi centri sportivi per farsi trovare pronte alla ripartenza.

