Serie A, ipotesi due tempi da 30' effettivi: ecco perché sì

Il calcio, italiano e non, è arrivato a un bivio: si deve introdurre il tempo effettivo o è meglio lasciare tutto così com'è? I dati, riportati dalla rassegna stampa di Radiosei, evidenziano come effettivamente bisognerebbe cambiare la regola: in Genoa - Udinese dello scorso turno si sono giocati 39’30” di tempo effettivo su 95’14” di durata, poco più di un terzo di gara. Pioli, dopo la sfida contro la Juventus a settembre lanciò l'allarme, anche se l'Italia è uno dei paesi dove si gioca di più (sopra di lei solo la Francia con l'1.02% di tempo effettivo in più). Giocare di più aumenterebbe lo spettacolo. In Serie A la squadra che mediamente tiene più il pallone in gioco è la Lazio di Sarri. I dati non sono tutto, ma possono aiutare ad avere un quadro più completo della situazione.