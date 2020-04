Serie A, nessuno sconto alle televisioni: club pronti a passare alle vie legali

Il calcio è fermo ormai da un mese e mezzo e le televisioni non hanno nulla da trasmettere. E anche in caso di ripresa la volontà sarebbe quella di ottenere uno sconto per la trasmissione dei restanti match, come richiesto ad esempio da Sky Italia qualche giorno fa per quanto riguarda la Serie A. Un taglio tra i 120 e i 140 milioni di euro, quello proposto da Sky in caso di ripresa del campionato (ben 255 se invece la Serie A non dovesse ricominciare), che non è di certo andato a genio ai club. Giovedì si sono aggiunte a questa voce anche Dazn e Img (detentrice quest'ultima dei diritti di trasmissione del campionato italiano all'estero) che, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, hanno richiesto una dilazione nel pagamento dell'ultima rata per i diritti tv. Ma la linea dei club di Serie A resta dura: nessuno sconto, avanti con l'emissione delle fatture e pronti a passare alle ingiunzioni di pagamento se i bonifici non dovessero arrivare. Un muro contro muro che potrebbe potenzialmente avere effetti sgradevoli, la palla ora passa alle reti televisive.