Serie A, oggi l'assemblea di Lega: ripresa e taglio stipendi i temi principali

Si tiene oggi una nuova Assemblea di Lega per capire il futuro dei campionati. Due le convocazioni una alle 10 di mattina e una alle 15 e saranno molti i temi al centro del dibattito. La prima è il ritorno in campo delle squadre e la ripresa del campionato. Si spera di tornare a giocare a fine maggio, ma c'è anche l'ipotesi che tutto possa slittare a giugno e che si possa giocare addirittura a luglio. Da una parte c'è chi vorrebbe giocare, dall'altra chi non vorrebbe compromettere anche la prossima stagione. Bisognerà lavorare vista anche la lettera della Uefa che spinge per la conclusione della stagione sul campo. C'è poi la questione stipendi con i club che chiedono ai giocatori di tagliarsi quattro mesi, mentre l'Aic propone solo una mensilità. Questi saranno i temi principali, ma non sono escluse possibili sorprese.