Serie A, quante perdite senza pubblico! Nel 2020/21 mancati introiti per 370 milioni

La riapertura degli stadi, anche se per il momento al 50%, è una vera manna dal cielo per i club di Serie A. Questi, infatti, senza tifosi hanno perso un vero "tesoro": un conto salatissimo che ha messo in crisi tanti. I mancati introiti tra biglietti, abbonamenti e hospitality, oltre a tour negli stadi, musei, negozi, hanno fatto perdere alle nostre società non meno di 370 milioni, considerando solamente la stagione 2020/21. Il peso maggiore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è sentito nelle casse delle squadre più blasonate, come Juventus e Inter. L'Allianz Stadium, ad esempio, è un modello per generare ricavi 365 giorni l'anno: chiuderlo ha portato a mancati incassi potenziali di almeno 80 milioni. L'Inter prima del Covid aveva 65 mila spettatori medi per partita grazie anche a 40 mila abbonati. La stima dei mancati incassi potenziali per i nerazzurri si aggira intorno ai 60 milioni. Un bel "gruzzoletto" che, con la progressiva riapertura degli impianti, potrebbe tornare nelle casse dei club.