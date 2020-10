Serie A, scudetto Champions e retrocessioni: il progetto dei play off

Portare a termine il campionato di Serie A fino all'ultima giornata non sarà cosa facile. Fino ad oggi sono stati disputate le prime tre giornate, non complete, e le difficoltà non sono mancate. Per questo motivo si continua a pensare e a riflettere all'ipotesi play off anche per questa stagione in corso. Certo l'obiettivo è sicuramente quello di portare a termine il campionato ma visto l'andamento imprevedibile del virus nulla può essere dato per scontato. Come riporta la rassegna stampa odierna di Radiosei la prima idea sarebbe quella di portare a termine almeno il girone di andata: così facendo infatti tutte le squadre avrebbero numero di partite e questo permetterebbe di stilare una classifica reale, ovvero senza l'utilizzo dell'algoritmo. In questo caso verrà poi studiato un tabellone in cui ci sarà un taglio dei match.

Dopo questo primo step una possibile soluzione è quella di suddividere le prime 12 in classifica in 2 gironi: queste si giocheranno lo scudetto mentre le altre 8 la salvezza. Allo stesso modo della Champions ci saranno match con andata e ritorno per poi concludere con le semifinali scudetto e la finale in gara secca.

