Simeone, Giovanni racconta il papà Diego: "È ossessionato dalla Champions"

Che Diego Pablo Simeone sia uno dei migliori allenatori in circolazione è un dato di fatto. Lo confermano anche le parole del figlio Giovanni, attaccante ora in forza al Cagliari. L'argentino, in un'intervista rilasciata a Marca, ha svelato l'ossessione del padre per la Champions League, trofeo solo sfiorato con l'Atletico Madrid nel 2014 e nel 2016. “Ogni volta che lo chiamo mi parla della Champions. Rimane tutto il giorno a pensare alle Final Eight. Alla gara del Lipsia, al gioco ottimo che fanno. Ai suoi giocatori” - ha rivelato il giovane centravanti, al quale il padre ha dato una grossa mano durante il lockdown - "Ho approfittato di questa cosa che non era mai successa prima. Ho guardato gli allenamenti di mio padre e ho cercato di imparare i movimenti che fanno gli attaccanti dell’Atletico. Mio padre mi ha mostrato un migliaio di video di allenamenti e partite e mi ha aiutato molto sul come muovermi in campo. Ma non si tratta solo dei movimenti di un determinato giocatore, ma dei movimenti di quel giocatore insieme ai suoi compagni di squadra. Devi sapere bene cosa stanno facendo i tuoi compagni di squadra”.