Spal - Lazio: esodo biancoceleste nonostante il caro biglietti

RASSEGNA STAMPA - La Lazio va a caccia della seconda vittoria estaerna consecutiva. La squadra di Inzaghi va a far visita alla Spal di Semplici. Il mister piacentino potrà contare su una spinta in più. Saranno, infatti, circa 1500 i tifosi biancocelesti che seguiranno Lulic e compagni a Ferrara. Un atto d'amore verso le aquile e un modo per incentivare i propri beniamini. Dopo gli 800 di Marassi, quindi, in Emilia i sostenitori laziali saranno quasi il doppio nonostante qualche polemica dei giorni scorsi. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono stati raggiunti numeri importanti nonostante i prezzi alti imposti dai padroni di casa. Il biglietto costava ben 40 euro (a eccezione di donne, Over 65 e Under 16, che invece hanno potuto pagarne 27): la Spal d'altronde aveva inserito già a inizio stagione la partita con la Lazio nella stessa categoria di quelle con le altre big del campionato, facendo di fatto lievitare i costi. Un problema che andrà affrontato perché i club vorrebbero evitare che i biglietti destinati agli ospiti costino più di quelli acquistabili dai sostenitori di casa, possibilmente inserendo un massimale sullo stile di quanto accade già nelle partite UEFA. Malumore a parte, però, i tifosi laziali hanno risposto presente per trascinare i capitolini verso il sogno Champions.

SPAL LAZIO, I NUMERI DEL MATCH

SPAL LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE