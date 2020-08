Spezia, debuttante da record: imbattuta contro la Juve. E con la Lazio...

RASSEGNA STAMPA - Lo Spezia è l'ultima arrivata il Serie A. La vittoria nei playoff contro il Frosinone permette ai liguri di sbarcare in A per la prima volta. I bianconeri avranno la possibilità di confrontarsi con le big del calcio italiano anche se in alcuni casi i numeri sono confortanti. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Secolo XIX, lo Spezia è imbattuto contro la Juventus. Lo score recita 2 vittorie e 4 pareggi in sei sfide ufficiali. Le ultime due sono datate 2006/07 in Serie B con i liguri che pareggiarono in casa e andarono a espugnare lo stadio Olimpico di Torino. Per Scuffet e compagni sarà anche la prima volta in campionato contro Lazio e Roma, affrontate solo in Coppa Italia. Contro i biancocelesti la gara risale ai quarti del 1941 con le aquile che si imposero per 5-2. Nel 2013 andò in scena anche un'amichevole ad Auronzo di Cadore vinta dall'allora squadra di Petkovic per 3-0. Diverso è il bilancio contro la Roma, battuta a sorpresa in Coppa Italia nel 2015. L'allora formazione di Domenico Di Carlo espugnò l'Olimpico ai rigori ed estromise i lupacchiotti di Garcia.

