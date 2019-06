Stadio Roma, verso l'intesa con la Città Metropolitana: lunedì l'incontro

Nella riunione di venerdì - la numero 110 - club, Comune e Città Metropolitana (che assolve alle funzioni delle ex Province) hanno compiuto dei piccoli passi in avanti nell'iter amministrativo del progetto dello stadio della Roma. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il Comune e la Città Metropolitana sarebbero giunti alla definizione degli obblighi della seconda, che ha competenza nel campo delle infrastrutture. La questione più spinosa, quella legata al futuro della ferrovia Roma-Lido, non è ancora stata risolta. Nei prossimi giorni sarà compito della Raggi interpellare anche la Regione Lazio, che deve essere coinvolta nella supervisione del progetto della ferrovia. La sindaca tenterà di trovare un accordo. Perché deve essere la Regione a determinare in che modo la ristrutturazione della Roma-Lido andrà a vincolare la realizzazione dello stadio di Tor di Valle. Si continua quindi a lavorare in vista della compilazione di tre importanti documenti che dovranno essere votati in aula: la convenzione urbanistica, quella con la Città Metropolitana e l'ultima con la Regione Lazio. Lunedì, intanto, i legali si incontreranno di nuovo per stilare il testo dell'accordo tra Comune e Città Metropolitana.