Supercoppa, Inter e Juventus favorevoli a giocare in Arabia Saudita: i dettagli

Sembrava essere ormai una certezza e invece le cose potrebbero nuovamente cambiare. La Supercoppa italiana tra Inter e Juventus potrebbe non giocarsi in Italia come era stato pronosticato ma bensì nella ormai nota Riyad. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'ad della Lega calcio Serie A De Siervo è volato in Arabia Saudita proprio per fare un tentativo in extremis. Entrambi i club vorrebbero infatti giocare all'estero per una questione economica e per i 3,5 milioni di euro a testa che entrerebbero nelle loro casse. Da contratto c'è ancora una competizione da giocare obbligatoriamente nel paese arabo ma viste le scadenze il tutto sembrava dover essere rimandato alla prossima stagione. Intanto la decisione finale spetterà al consiglio di Lega tra pochi giorni.

