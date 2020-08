Szoboszlai, Serie A ultima scelta: "Preferirei Spagna, Germania e Inghilterra"

Rimarrà un altro anno a Salisburgo, poi per il futuro si vedrà. Questa è stata la decisione di Dominik Szoboszlai, giocatore lungamente corteggiato in queste ultime due sessioni di mercato sia dalla Lazio che dal Milan. L'ungherese ha parlato ai microfoni di Kicker proprio di questo argomento: "Si dice che il Milan abbia offerto 35 milioni? Sto bene qui. Dove mi vedo nei prossimi cinque anni? Mettiamola in questo modo: mi vedrei bene in uno dei 4 tornei maggiori (Premier, Liga, Bundesliga e Serie A, ndr), nelle squadre migliori. Preferirei però Spagna, Germania e Inghiltera".

