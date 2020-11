Tamponi, Nanni: "Bisogna fare chiarezza, necessità di un'autorità centrale unica"

La questione legata ai tamponi Uefa ha scatenato non poche polemiche soprattutto dopo quanto accaduto ieri alla Lazio che si è vista fermare per la seconda volta di seguito Immobile, Leiva e Strakosha che nuovamente non hanno superato i controlli ma che domenica erano disponibili per il match contro il Torino. Il medico sociale del Bologna, e anche responsabile del Cts per la Figc, Gianni Nanni ha cercato di fare chiarezza come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei. Secondo Nanni appunto servirebbe un'autorità centrale che sarebbe più equa per il sistema, bisognerà inoltre capire e andare in fondo alla questione perché la presenza di queste discrepanze ha necessità di essere chiarita.

Tamponi e protocolli: ecco perché Serie A e Uefa viaggiano su rette parallele

Zenit - Lazio, probabili formazioni: Fares c'è, coppia inedita in attacco

TORNA ALLA HOME