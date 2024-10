Tavares, la fiducia della Lazio dopo l'infortunio: bloccato il Galatasaray

RASSEGNA STAMPA - Quello di Tavares è uno dei rendimenti migliori di questo avvio di stagione. Non solo in Serie A, ma anche in Europa: è arrivato a quota 5 assist in 5 partite e se si pensa a come era iniziata la sua avventura biancoceleste forse non tutti avrebbero scommesso su questi numeri. Come ricorda il Corriere dello Sport, Tavares si era infortunato alla prima uscita con la Lazio contro il Trapani, nel ritiro estivo di Auronzo di Cadore. Era il 18 luglio e dopo una manciata di minuti era finito ko per un fastidio ad une vecchia cicatrice nel flessore sinistro. Il terzino si è rivisto in campo solo un mese e mezzo dopo, il 31 agosto contro il Milan, perché ancora non si sentiva pronto a rientrare e questi dubbi avevano gettato ombre sul suo futuro.

Proprio in questo momento difficile si era fatto avanti il Galatasaray, provando a strapparlo alla Lazio appena dopo un mese dal suo arrivo alla corte di Baroni. I turchi erano pronti a presentare un'offerta in prestito con riscatto, ma la società l'ha prontamente respinta al mittente: Tavares non si tocca. Da lì il percorso riabilitativo personalizzato e la rinascita, fisica e mentale. Il riscatto dall'Arsenal è obbligatorio e arriverà a giugno, con il pagamento previsto in cinque rate, un milione all'anno. Con le prestazioni attuali il portoghese vale già molto di più e chissà che da qui a cinque anni non sarà stato venduto per ricavarci una fortuna. Sabato ci sarà Lazio-Juve e proprio i bianconeri si erano informati per portarlo a Torino due anni fa: ora Tavares sarà il pericolo numero uno per Thiago Motta.