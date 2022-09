Torino, Cairo si gode il quarto posto: "Vittorie meritate e quel pareggio contro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Partenza sprint del Torino che ha raccolto ben 10 punti dopo le prime cinque giornate. I granata allenati da Juric sono a +1 da corazzate come Inter e Juventus e a +2 dalla Lazio. In merito a questo inizio da incorniciare si è espresso il patron Cairo: "Sono felice. Avere dieci punti dopo le prime cinque partite significa essere stati protagonisti di una bella partenza e aver fatto davvero bene. Abbiamo ottenuto tre meritate vittorie, c’è stato un pareggio importante contro la Lazio. Adesso non esaltiamoci, restiamo con i piedi per terra", queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.