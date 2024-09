Torino, Vanoli si prepara alla Lazio: torna Vlasic, ma in difesa...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Da archiviare l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Empoli, il Torino vuole ripartire immediatamente. Per la sesta giornata di Serie A arriva la Lazio di Baroni, reduce da una vittoria piuttosto convincente contro la Dinamo Kiev in Europa League. Proprio per questo, come riportato da Tuttosport, Vanoli nel pre gara ha studiato la miglior formazione possibile per affrontare i biancocelesti.

Tre ballottaggi granata, a partire dalla difesa. Nel ruolo di centro destra nella difesa a tre si giocano il posto Vojvoda e Walukiewicz. Uno dei due affiancherà Coco e Masina. A centrocampo Tameze è in vantaggio su Linetty per il ruolo da mezzala destra, con Ricci e Ilic che tornano a giocare dal primo minuto. Sugli esterni spazio a Lazaro e Sosa.

In attacco Sanabria prova a scalzare nuovamente Adams dopo il gol (e il rigore sbagliato) contro il Verona per giocare di fianco al capitano Duvan Zapata. Tra i pali sempre Milinkovic-Savic. In panchina invece si rivede Nikola Vlasic per la prima volta in stagione: una lieta sorpresa per Vanoli e per tutti i tifosi del Toro dopo il suo infortunio.