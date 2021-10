Verona - Lazio, è sfida tra giganti: Milinkovic a confronto con Barak

RASSEGNA STAMPA - Lazio, oggi è il grande giorno. Torna la Serie A per la squadra di Sarri che oggi pomeriggio alle 15:00 sfiderà al Bentegodi l'Hellas Verona. Nel campo ci sarà un vero confronto tra big: Milinkovic vs Barak. I due, se da una parte si assomigliano dall'altra c'è l'esperienza che li differenzia. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i due sono molti simili tra loro in quanto la statura recita 190 centimetri per Barak e 191 per Sergej. La corazza è la loro arma in più ma ciò che è sicuro è che a questa abbinano anche la qualità. Piedi fatati e gioco aereo: 3 gol di testa per il serbo e tre di sinistro per Barak.

I NUMERI - Se da una parte abbiamo il dato che li accomuna, evidente è quello invece che li distingue. La mezz'ala biancoceleste ha totalizzato in 8 giornate di campionato 18 tiri contro i 15 del ceco, di cui 9 nello specchio per il Sergente e 8 per il classe '94. Stando al dato relativo alle occasioni create la tabella segna 15 per il centrocampista biancoceleste e 8 per Barak. Se invece nel dribbling l'ex Udinese è riuscito in 10 occasioni, Milinkovic dalla sua parte solo in 5 è risultato efficace. Infine, il dato in merito ai contrasti vinti i numeri si ribaltano e recitano 10 per il serbo e 5 per il centrocampista del Verona. Sarà sfida tra big, i due sono pronti a darsi battaglia e chissà oggi chi avrà la meglio...