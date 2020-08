Verratti si complimenta con Immobile: "È un amico e si merita tutto"

Immobile, Verratti ed Insigne hanno fatto scintille insieme in campo ai tempi del Pescara. Con il passare del tempo le carriere professionali hanno preso strade diverse, ma l'amicizia creatasi in quell'occasione è rimasta.

Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il centrocampista del PSG ha risposto ad alcune domande in ottica Champions. Sul suo ex compagno ha detto: "Immobile è un amico e si merita tutto. Finire davanti a grandi bomber come Lewandowski, Messi, Ronaldo è un grande traguardo, ma ha sempre lavorato duro per migliorarsi ogni anno".

