Vialli, l'ultimo saluto a Londra: l'abbraccio della famiglia e degli amici

L'ultimo saluto, l'ultimo abbraccio delle persone che hanno accompagnato Gianluca Vialli per tutta la vita. Si sono svolti ieri i funerali dell'ex calciatore e azzurro in forma privatissima presso il Mortlake Crematorium a Kew Meadow Path di Londra. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei alla cerimonia era presente tutta la famiglia di Vialli: i genitori, i tre fratelli Nino, Marco e Maffo e la sorella Mia insieme alla moglie Cathryn e alle figlie Olivia e Sofia. Presenti anche il ct azzurro Roberto Mancini e gli amici di sempre Massimo Mauro e Ciro Ferrara oltre al presidente della Figc Gabriele Gravina.