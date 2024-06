Zaccagni, il gol e il siparietto con la comica: ecco cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La rete di Mattia Zaccagni ha salvato l'Italia. Senza il suo gol, infatti, gli azzurri sarebbero usciti dalla fase a gironi dell'Europeo. C'è chi però non ha vissuto la prodezza del numero venti della Lazio come una benedizione, ma come una cosa negativa. Arianna Porcelli Safonov, comica e scrittrice, ha raccontato in un'intervista su Il Fatto Quotidiano di come la rete di Zaccagni la abbia svegliata. Lei fa una vita in cui va a letto presto e si sveglia all'alba, ma lunedì sera è stata svegliata dai fuochi di artificio. La comica ha pensato fossero per la vittoria di qualche neosindaco o per la liberazione di Assange, ma in reaòtà erano per la rete dell'Italia. Nonostante Arianna, per sua stessa ammissione, viva nella natura e in solitaria la rete di Mattia è arrivata anche a lei.