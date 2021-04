Zaniolo: "Niente Europeo? Mi rifarò al Mondiale del prossimo anno"

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Zaniolo, con tutta probabilità, non farà parte dei convocati dell'Italia per il prossimo Europeo. Il covid ha rallentato il processo di guarigione del centrocampista giallorosso che si sta allenando con la Primavera della Roma. Nonostante si senta bene, i medii che lo hanno operato hanno allungato il piano di recupero di un mese e i tempi non gli permettono di unirsi ai compagni per il primo Europeo Itinerante. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il padre Igor ha rivelato che inizialmente il giocatore non aveva preso bene la cosa. La forza di volontà e il coraggio dimostrato negli ultimi due anni, però. gli hanno permesso di rialzarsi. Zaniolo ha così commentato: "È dura, mi rifarò al Mondiale del prossimo anno".