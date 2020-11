Zenit - Lazio, Il Cuoio in uno speciale celebra l'ultimo gol di Beppe Signori - FT

La Lazio è attesa stasera dall’insidiosa trasferta in Russia contro lo Zenit. Proprio in questo giorno del calendario, 23 anni fa allo Stadio Olimpico, andava in scena una magica serata di Coppa Uefa. Anche in quell’occasione l’avversaria era una squadra russa, il Rotor Volgograd. Protagonista fu Roberto Mancini con un gol capolavoro al volo, ma soprattutto Giuseppe Signori, autore quella sera della ultima storica rete con la maglia della Lazio.

Al “primo Re” del popolo biancoceleste “Il cuoio” dedica la prima pagina dell’inserto speciale, che potete trovare solo oggi in tutte le edicole della Capitale all’interno del il Corriere dello Sport.

Nelle pagine che seguono:

-127 volte Signori e Lazio agli ottavi (accadde oggi: Lazio-Rotor Volgograd 3-0).

-L’ultimo dribbling: Stefano Chiodi (l’ex calciatore biancoceleste moriva il 4 novembre del 2009)

-Happyfootball: Dalla Lazio alla radio (Sandro Ciotti nasceva il 4 novembre del 1928. Lo storico radiocronista ha avuto un passato da calciatore proprio nelle giovanili della Lazio).

Tamponi e protocolli: ecco perché Serie A e Uefa viaggiano su rette parallele

Zenit - Lazio, probabili formazioni: Fares c'è, coppia inedita in attacco

TORNA ALLA HOME