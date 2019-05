Lazio, Bonacina a LLSN: “Abbiamo meritato di vincere. Futuro? Vedremo...”

Una grande vittoria e obiettivo raggiunto. Valter Bonacina è orgoglioso dei suoi ragazzi, cresciuti esponenzialmente durante tutta la stagione. La Lazio è meritatamente in Primavera 1. Ecco le sue parole in esclusiva a LLSN: "La posta in palio era talmente importante che avevamo messo in conto di dovercela sudare la promozione. La SPAL è una signora squadra e devo fare i complimenti ai ragazzi per la vittoria. È stata una bella partita, intensa e giocata bene e abbiamo meritato di vincere, specialmente nel secondo tempo. Tra il primo e il secondo tempo dovevamo riorganizzarci, e nella ripresa poi siamo stati eccezionali. Ci hanno creduto e sono stati grandi sul piano caratteriale. Rinnovo? Non ho ancora parlato con Lotito, vedremo. Intanto dobbiamo organizzare la prossima stagione. Dovevamo raggiungere l'obiettivo e ci siamo riusciti, Lotito ci ha fatto i complimenti".

IL CAMPIONATO: “Siamo stati avanti per molte giornate, poi la partita di Ascoli è stato il punto più basso. Il Pescara ci ha superato e abbiamo accusato il colpo, poi abbiamo reagito e abbiamo affrontato i play-off con la testa giusta. La squadra è migliorata rispetto a inizio stagione, sia a livello tecnico che caratteriale. Oggi pur essendo una finale e avendo la pressione addosso abbiamo fatto una grande prova per 90 minuti. In stagione abbiamo dominato il girone d'andata, poi dopo i passi falsi e il secondo posto era facile mollare, ma i ragazzi ci hanno sempre creduto. La miglior cosa per un allenatore è vedere questa crescita”.

LA PRIMAVERA 1: “La differenza tra Primavera 1 e 2 è notevole, bisogna migliorare tanto la rosa se vogliamo rimanere in categoria. L'esperienza dell'anno scorso ci deve far riflettere, ci vuole qualità perché con la formula delle retrocessioni il livello delle squadre è aumentato. L'anno prossimo va allestita una squadra all'altezza, bisognerà lottare su ogni palla, solo con il lavoro si ottengono i risultati. È una mentalità, saper soffrire e fare sacrifici, che i ragazzi devono acquisire per il loro futuro”.

LA PARTITA: “Loro nelle ripartenze erano pericolosi, avevano dei giocatori fortissimi nell'1 contro 1 e abbiamo cercato di raddoppiarli cercando di non farli giocare molto. Non ci siamo riusciti benissimo nel primo tempo, nel secondo invece sono partiti solo due volte. Dovevamo fare la partita e i ragazzi sono stati bravi a interpretarla prendendosi qualche rischio, come sul gol subito che è stata una disattenzione. Cerbara ha avuto dei problemi fisici durante l'anno, ma è tornato in tempo. Nel mese e mezzo prima dei play-off ha lavorato molto e siamo riusciti a sfruttare le sue qualità. Poteva fare anche il terzo gol, è bravo negli spazi ma deve migliorare in fase realizzativa”.

Bonacina ha parlato anche a Lazio Style Channel: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono stati eccezionali. Tre prestazioni nei play-off veramente ottime, la promozione ce la siamo proprio guadagnata. Con il Verona è stata la partita che ci ha fatto scattare quel qualcosa in più, i play-off sono stati affrontati con la concentrazione, l’attenzione e la giusta grinta che in alcuni frangenti forse è mancata durante la stagione. Tutti hanno remato dalla stessa parte, dai magazzinieri fino ai miei collaboratori più stretti per raggiunge l’obiettivo finale".

