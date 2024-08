Lazio Primavera, che esordio per Munoz! L'ex Barcellona subito in gol

Non poteva esordire in modo migliore Cristo Munoz (qui per scoprire il profilo dell'ex Barcellona) nella sua prima gara ufficiale con la maglia della Lazio. Gol della vittoria oggi contro l'Empoli, in una gara in cui i biancocelesti hanno dato prova di forte coesione e già di buona tenuta fisica. Il gioiellino spagnolo si è reso protagonista del match, ricevendo un ottimo pallone da Balde e riuscendo a liberarsi di un difensore avversario e poi del portiere.