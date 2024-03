Lazio Primavera, oggi contro il Frosinone: non si può sbagliare

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA- La Lazio Primavera oggi alle 11:00 riceve il Frosinone in una gara fondamentale in ottica classifica. I ragazzi di Sanderra, dopo la vittoria contro il Sassuolo, vogliono confermarsi per scalare la classifica. I baby biancocelesti hanno bisogno di conquistare l'intera posta in palio per mantenersi nelle zone alte della classifica.

Per quanto concerne la formazione, mister Sanderra, come riporta il Corriere dello Sport, avrà a disposizione Ruggeri e Sanà Fernandes, dato che la prima squadra ha giocato ieri. Rientra in gruppo Bordon che ha smaltito una forma influenzale. Sta meglio Gonzalez, mentre è ancora fuori Balde: il classe 2004 non ha ancora recuperato completamente dall'infortunio al legamento crociato rimediato a settembre. Ruggeri e compagni sono quarti in classifica a - 2 da Atalanta e Roma, i tre punti aiuterebbero i baby biancocelesti in ottica playoff.

TORNA ALLA HOMEPAGE