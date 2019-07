Lazio Under 17, un altro colpo: arriva Alessandro Russo

Nuovo rinforzo per l'Under 17 di Paolo Ruggeri: arriva Alessandro Russo, centrocampista classe 2003 proveniente dalla Salernitana. L'arrivo è stato ufficializzato da un comunicato pubblicato dal club biancoceleste: "Alessandro Russo è divenuto un nuovo calciatore della Lazio. Il centrocampista classe 2003, in particolare, è stato prelevato dalla Salernitana, formazione con la quale Russo già nella passata stagione aveva disputato sotto età un campionato Under 17".

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO SU MILINKOVIC

LAZIO, LE PAROLE DI MURGIA

TORNA ALLA HOMEPAGE