Primavera, ansia per le condizioni di Milani: i dettagli sull'infortunio

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Durante l'esordio di campionato di ieri contro l'Ascoli, il terzino della Primavera Alessandro Milani ha dovuto abbandonare il campo pochi minuti prima del termine del match a causa di uno scontro di gioco con un avversario che gli ha causato una distorsione alla caviglia. Domani il terzino si sottoporrà agli esami che rileveranno la gravità dell'infortunio e i tempi necessari per il recupero. Una brutta botta per Stefano Sanderra che già deve fare i conti con i malumori derivanti dalla sconfitta di ieri per 2-1.