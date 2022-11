Primavera, domani sarà Pescara - Lazio: dove seguire il match

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo un weekend di stop, riprende il campionato di Primavera 2. Domani sabato 25 novembre la Lazio sarà impegnata alle ore 14.30 contro il Pescara in terra abruzzese, gara valida per la 10a giornata del girone d'andata. I ragazzi di Sanderra sono reduci dalla bella vittoria per 3-1 contro il Crotone sul campo del Fersini e dovranno continuare a macinare punti per riscattarsi da un avvio di stagione tutt'altro che soddisfacente. Potrete seguire la partita attraverso la diretta scritta su lalaziosiamonoi.it o in tv su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.