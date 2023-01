Primavera, Dutu: “Siamo sempre più uniti. Felice per il gol”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Il difensore Matteo Dutu, tra i marcatori di oggi nel pareggio contro il Cosenza, ha commentato così la partita ai microfoni di Lazio Style Radio:

"Il pareggio di oggi è arrivato su un campo difficile, ce la siamo complicata da soli con qualche errore di troppo ma nel momento di difficoltà è uscito fuori il gruppo che ci ha permesso di riprendere la partita, ottenendo il massimo. Non era facile, visto che loro si chiudevano molto bene. Tutti danno il massimo contro la Lazio, per questo non dobbiamo sottovalutare nessuno.

Avevamo la voglia di riprenderla, come fatto in altre partite. Purtroppo però non si può sempre rimontare e questo deve insegnarci a limitare ogni errore, soprattutto quelli di concentrazione. Non era facile tornare in campo contro una squadra come il Cosenza.

La crescita della squadra è a buon punto, siamo imbattuti e siamo sempre più uniti. Stiamo migliorando, dobbiamo cercare di prendere meno gol anche se abbiamo uno stile di gioco molto propositivo. Sono felice per il gol del pareggio, dedico il gol allo staff medico che ci danno una grande mano".