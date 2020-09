PRIMAVERA - Lazio, altro test con il Team Nuova Florida: data e orario

Altro test amichevole per la Lazio Primavera di Leonardo Menichini, che continuano il rodaggio in vista della prossima stagione. I biancocelesti, per il secondo anno consecutivo, affronteranno il Team Nuova Florida, squadra militante nel campionato di Serie D. Il match è in programma per domani, mercoledì 2 settembre alle ore 17.30 presso lo stadio Mazzucchi, sito in via Rieti ad Ardea.

AURONZO GIORNO 8 - Lazio, iniziano le prove tattiche: Jony e Kiyine si invertono

DIRETTA – Calciomercato Lazio, Muriqi a un passo, ultimo sforzo per Fares

TORNA ALLA HOME PAGE