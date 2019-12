PRIMAVERA - Lazio, Armini e la maglia da 'capitano': “Così andremo lontano!” - FT

Le maglie bagnate di fango di sudore. Se proprio non c'è il sangue, un vero capitano può rimediare così. Come ha fatto Nicolò Armini. Leader con la fascia al braccio della Lazio Primavera, amore di una vita: “Per la mia Lazio”, scrive su Instagram accompagnando alla storia la foto della sua numero 2 intrisa dei chiari segni della battaglia. Poi la festa. Per la vittoria sul Napoli e tre punti fangosi ma placcati d'oro. In rimonta, di carattere: “Noi questi siamo! Con questa cattiveria e con questa voglia di combattere andremo lontano”. Il capitano ha indicato la strada alla sua Lazio. Ci si sporca, ma ne vale la pena.

