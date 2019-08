PRIMAVERA - Lazio, arriva la firma di Cerbara: primo contratto da professionista

Dopo un finale di stagione in crescendo, Alessandro Cerbara ha convinto tutti. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, il classe 2001 è stato l'uomo simbolo dei play-off, dove ha giustiziato Lecce e Spal, permettendo ai biancocelesti di ottenere la promozione in Primavera 1. Anche il ritiro di Pietralunga è stato positivo per l'attaccante esterno, che sarà uno dei punti fermi della prossima stagione. La società crede fortemente nelle sue potenzialità, per questo ha deciso di fargli firmare il primo contratto da professionista fino al 2022. Una grande soddisfazione per lui, l'auspicio migliore per cominciare una nuova annata ancora in biancoceleste.

