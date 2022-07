PRIMAVERA - Lazio, Calori saluta i suoi ragazzi: "Lottate per i vostri sogni"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

Quella vissuta da Alessandro Calori sulla panchina della Primavera biancocelete è stata una stagione altalenante. Per gran parte del campionato i suoi ragazzi sembravano destinati a riagguantare la Primavera 1, collezionando ottime prestazioni e macinando reti su reti. Sul finale invece un black out, come se le giovani aquile avessero inspiegabilmente gettato la spugna e non avessero più creduto di poter raggiungere l'obiettivo. Nonostante il fallimento, Calori (sostituito da Stefano Sanderra), ha sempre sostenuto i suoi ragazzi: sui suoi profili social è comparso un post per spronarli a dare sempre il meglio di sé stessi, sintomo di un forte legame creato tra il tecnico e i giovani calciatori: "Non abbiamo vinto, ma siete migliorati titti. Non dobbiamo accontentarci mai e crescere sempre, qualunque cosa farete lottate sempre per raggiungere i vostri sogni. Avanti tutta".