PRIMAVERA - Lazio, che cuore! Castigliani e Moro riacciuffano il Sassuolo: 3-3 al Fersini

Una partita pazza, che sembrava persa ma che la Lazio ha saputo riacciuffare nel finale. Il Sassuolo, sorpresa del campionato la sblocca con Mattioli alla mezzora, poi Castigliani la riprende cinque minuti più tardi. L'autogol di Franco e la rete di Samele al 78esimo sembrano mettere in cassaforte il match per i neroverdi, ma i ragazzi di Menichini non smettono di crederci fino alla fine. A dieci dal termine è ancora Castigliani a metterla dentro con un gol da rapinatore d'area di rigore. Nel finale si sveglia Raul Moro, che colpisce la traversa al 90esimo, poi però al 94esimo trova la rete su rigore che ristabilisce la parità. Un punto importante per la classifica e per il morale della Lazio, chiamata a un'impresa per raggiungere una salvezza distante al momento otto punti. Con questo pareggio i biancocelesti rimangono in zona play-out, staccando di un punto nuovamente il Torino, penultimo.

19° turno del campionato Primavera 1 TIM

Lazio - Sassuolo 3-3 (30' Mattioli, 35', 80' Castigliani, 56' aut. Franco, 78' Samele, 94' Raul Moro rig.)

Domenica 18 aprile 2021, ore 15.00, Stadio Mirko Fersini (Formello)

Formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-1-2): Zappalà; Novella, Armini, Franco, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Czyz; Shehu; Castigliani, Raul Moro. A disp.: Peruzzi, Floriani, Pica, Adeagbo, Marino, Tare, Cesaroni, Campagna, Ferrante. All.: Leonardo Menichini

SASSUOLO: Vitale; Arabat, Piccinini, Flamingo; Paz, Marginean, Artioli, Mercati, Saccani; Reda, Mattioli. A disp.: Zacchi, Uni, Ranem, Pinelli, Casolari, Cannavaro, Florentine, Aucelli, Manara, Ripamonti, Samele. All.: Emiliano Bigica

Arbitro: Ermanno Feliciani (sezione di Teramo)

Assistenti: Giulio Basile e Giuseppe Di Giacinto

Ammoniti: Marginean (S), Bertini (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO



95' - Triplice fischio di Feliciani, termina 3-3 il match del Fersini.

94' - GOOOOOOOOOOOOALLLLLL! Implacabile Raul Moro dal dischetto che spiazza Vitale.

93' - Rigore Lazio! Tocco con un braccio di un difensore del Sassuolo sul cross di Czyz.

90' - 5 minuti di recupero.

90' - Traversa di Raul Moro! Che sfortuna per la Lazio, con lo spagnolo che si accentra e fa partire un bolide a giro che si stampa sul legno.

87' - Cross forte di Armini da centrocampo, Arabat interviene anticipando il suo portiere Vitale, il pallone finisce di un soffio fuori.

83' - Triplo cambio per la Lazio: fuori Franco non al meglio e dentro Adeagbo, fuori anche Marino e Shehu e per Cesaroni e Tare.

83' - Tentativo dalla distanza di Bertini che termina altissimo.

80' - GOOOOOOOOOOLLLL!! La riapre subito la Lazio. Discesa di Novella, che si presenta in area e mette al centro per l'inserimento di Castigliani, che in spaccata la mette dentro.

78' - Tris del Sassuolo. La ripartenza veloce dei neroverdi mette in moto Paz, che con un cross dalla trequarti pesca Samele, che colpisce in tuffo e mette alle spalle di Zappalà.

76' - Ci prova Raul Moro a scuotere i suoi con la solita azione dalla sinistra a rientrare. Il tiro però è debole per battere Vitale.

75' - Ci prova Artioli con un tiro a giro dalla distanza, pallone che si perde sul fondo. Lazio chiamata a una reazione.

72' - Ammonito Bertini nella Lazio.

70' - Samele e Florentin dentro al posto di Reda e Mercati nel Sassuolo.

69' - Progressione di Reda, che da posizione defilata colpisce il palo esterno.

68' - Espulso Francioso, vice di Bigica per proteste.

67' - Tiro di Bertini insidioso, para in due tempi Vitale.

65' - Discesa di Castigliani, che mette al centro un pallone morbido che finisce dalle parti Shehu. Controllo e tiro su cui si immola Saccani salvando.

64' - Conclusione di Reda dall'interno dell'area. Blocca Zappalà.

60' - Bruttissimo intervento di Marginean su Bertini. L'arbitro estrae il giallo, ma il fallo scomposto avrebbe potuto meritare anche il rosso.

56' - Sassuolo in vantaggio. Ancora un autogol. Cross basso insidioso di Saccani, Franco prova ad intervenire in scivolata ma il pallone si insacca alle spalle di Zappalà.

52' - Intensifica il riscaldamento Tare, potrebbe essere lui la prossima scelta di Menichini.

47' - Clima rigido a Formello, con la pioggia che si è abbattuta sul Fersini.

46' - Comincia la seconda frazione, è il Sassuolo a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina senza recupero il primo tempo di Lazio-Sassuolo.

43' - Azione insistita della Lazio. Moro libera al tiro Czyz, che prova a giro. La blocca Vitale.

42' - Corner teso di Bertini, Czyz prova la girata di testa: pallone che deviato termina fuori.

39' - Occasionissima per il Sassuolo, con Mercati che si ritrova in area un pallone sporcato. Clamorosamente davanti a Zappalà prova la conclusione con l'esterno calciando a lato.

35' - GOOOOOOOOOOOOLLLL!! La pareggia la Lazio. Ndrecka ruba il pallone al limite dell'area, supera un avversario in velocità e mette un pallone morbido al centro che Castigliani deve soltanto appoggiare dentro di testa.

33' - Artioli prova la conclusione al volo dall'interno dell'area: il pallone termina altissimo.

30' - Gol del Sassuolo. Fucilata dalla distanza di Saccani, Zappalà respinge ma sui piedi di Mattioli, che di rapina insacca.

24' - Mattioli riceve in area, controlla, si gira e calcia, ma il pallone viene rimpallato da Armini e Franco in corner.

19' - Buona azione manovrata della Lazio, con Bertini che pesca sulla trequarti Shehu. Il francese si sposta il pallone sul sinistro e calcia. Conclusione pericolosa bloccata però da Vitale.

15' - Ottimo recupero palla di Novella che metta al centro un pallone pericoloso. Moro sfiora di testa, Czyz arriva scoordinato alla conclusione.

11' - Lazio aggressiva in questi minuti di gioco. Pressing alto degli uomini di Menichini.

5' - Primi minuti di studio fra le due squadre in campo.

1' - Partiti!

PRIMO TEMPO - Dopo la vittoria in Tim Cup contro il Verona, la Lazio si proietta sul campionato in cerca di punti salvezza pesanti. Al Fersini di Formello arriva il Sassuolo, quinta forza del campionato. I biancocelesti si aggrappano alle giocate di Raul Moro per compiere l'impresa. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta del match valido per la 19esima giornata del campionato Primavera 1.